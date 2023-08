Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Romane ca securitatea Romaniei a fost consolidata si ca eforturile de intarire a structurilor NATO de pe teritoriul Romaniei vor fi continuate. „Am consolidat securitatea Romaniei si vom continua eforturile de intarire…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca un cetațean moldovean, in varsta de 85 de ani, care deținea și cetațenia statului german, a decedat in incinta secției consulare a Ambasadei Republicii Moldova din Berlin.

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat intr-un mesaj postat pe twitter, la atacul de luni dimineața asupra portului ucrainean Reni. „Condamn ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta prezinta riscuri…

- Copiii nascuți pe teritoriul țarii noastre vor beneficia de dreptul garantat la cetațenia Republicii Moldova. Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in a doua lectura cu voturile a 68 de deputați. {{679282}}Documentul vizeaza modificarea Legii cetațeniei Republicii Moldova in vederea excluderii…