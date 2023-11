Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ce vizitat Casa Sclavilor din insula senegaleza Goree – un fost purgatoriu al comertului cu sclavi unde, dupa ce erau selectati de proprietarii lor albi, africanii apti de munca erau tinuti pana la imbarcare – ca istoria trista, inumana si imorala…

- In cadrul calatoriei sale prin cateva țari africane, președintele Romaniei a vizitat, in ziua de 22 noiembrie 2023, “Insula Goree, patrimoniu UNESCO, fost avanpost al comerțului cu sclavi”. Insula menționata aparține Republicii Senegal și se afla in apropierea litoralului senegalez, in Oceanul Atlantic.…

- Președintele Romaniei iși incheie turneul de 9 zile din Africa, cu o vizita la un centru pentru copiii cu deficiențe mintale, din Dakar. Iohannis, dupa vizita la centrul de copii cu deficiențe mintale din Dakar: Am fost foarte impresionat Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au vizitat,…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge marti intr-o vizita oficiala in Senegal, ultima din cadrul turneului din Africa, el urmand ca marti si miercuri sa aiba un program mai relaxat, care include si o vizita intr-o insula aflata in patrimoniul UNESCO, iar joi sa fie primit de presedintele Republicii Senegal,…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat, joi, la Granada, in Spania, la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE), spune ca nu crede ca Pactul pentru Migrație incheiat recent va avea vreun impact asupra poziției Austriei privind aderarea Romaniei la

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti la sediul ONU din New York, cu presedintele Republicii Kazahstan Kasam-Jomart Tokaev despre pasii concreti pentru stimularea comertului, cooperarii energetice si conectivitatii, inclusiv prin portul Constanta.„Discutie substantiala astazi la New York,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, urmand ca miercuri sa sustina interventia nationala in acest format.

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au facut, vineri, o plimbare cu barca in Delta Dunarii, potrivit imaginilor transmise de Antena 3. Vizita președintelui in Delta are loc la o saptamana dupa tragedia de la Crevedia și la doua saptamani de la accidentul din 2 Mai, produs de un…