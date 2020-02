Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru numirea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Gabrielei Scutea, pe o perioada de trei ani, anunta Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretele pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a lui Crin-Nicu Bologa, pe o perioada de trei ani si pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a Elenei-Giorgiana Hosu, pe o perioada de trei ani. Pe…