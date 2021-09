Presedintele Iohannis a semnat decretele pentru acreditarea mai multor ambasadori

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 3 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Gruia Otiliu Jacota, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Algeriana Democratica si Populara, si in calitate de ambasador extraordinar…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare ale domnului contraamiral de flotila Lisman Petrea Ion Cristian, domnului maistru militar principal Stanciu Stefan Nicusor Vasilica si domnului caporal clasa a II a Taranu Petrica Marian. Cu ocazia Zilei Marine 2021, Iohannis a decorat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 22 iulie 2021, un decret privind acreditarea lui Cezar Manole Armeanu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Coreea, cu resedinta la Seoul.De asemenea, a fost semnat si un decret privind acreditarea lui Dragos…

- Președintele Iohannis s-a intalnit cu senatorii americani participanți la Summitul Inițiativei celor Trei Mari. Summitul se desfașoara vineri la Sofia. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, cu...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Andrei Muraru in funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA). Muraru, fost consilier prezidențial, il va inlocui pe George Maior la Washington. Andrei Muraru a fost numit ambasador in SUA,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 02 iulie, decretele privind acreditarea a sapte ambasadori romani, intre care se numara Vasile Soare, in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Azerbaidjan, cu resedinta la Baku.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Administratia Prezidentiala a anuntatm vineri, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decrete pentru numirea conducerii Consiliului Concurentei. Astfel, a fost semnat Decretul privind numirea domnului Bogdan-Marius Chiritoiu ca membru al Plenului Consiliului Concurentei, in functia de presedinte, pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Inconjurator care anul acesta este dedicata restaurarii ecosistemelor. Avem o țara foarte frumoasa, dar...