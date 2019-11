Presedintele Klaus Iohannis a primit, vineri, din partea Ministerului Apararii Nationale, in cadrul ceremoniei de decorare a unor cadre militare si personal civil cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, care a avut loc la Palatul Cotroceni, distinctia "Emblema de Onoare a Armatei Romaniei". "Sunt emotionat. Nu pot sa spun ca sunt surprins, am aflat acum un sfert de ora ce aveti de gand. Vedeti, in statul roman exista diverse relatii, corelatii, colaborari, dar, dupa parerea mea, din experienta unui mandat de presedinte, cea mai speciala relatie - si cred ca si cea mai importanta pentru existenta…