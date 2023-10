Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avut marti o teleconferinta cu mai multi lideri ai tarilor aliate SUA pentru "a coordona continuarea ajutorului pentru Ucraina", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, scrie The Guardian.

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, la o noua runda de consultari politice in format restrans cu lideri globali aliați, in contextul continuarii conflictului militar declanșat de Federația Rusa impotriva Ucrainei. Șeful statului a subliniat ca Rusia trebuie sa inceteze atacurile care țintesc…

- Blocada rusa asupra porturilor maritime ucrainene dupa retragerea Moscovei din acordul privind tranzitul de cereale pe Marea Neagra, incheiat sub egida ONU si a Turciei, este ''scandaloasa si trebuie sa inceteze'', a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, la New Delhi, transmite…

- Atacurile rusești asupra porturilor de la Dunare ale Ucrainei vor incetini exporturile de cereale, iar alte rute trebuie consolidate, a declarat președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Din luna iulie, de cand Moscova a parasit acordul care ridicase de facto blocada rusa asupra porturilor Ucrainei…

- Atacurile asupra orașului ucrainean Reni, aflat pe brațul Chilia al Dunarii, la granița cu Romania, nu au pus in pericol Romania, a transmis Ministerul Apararii Naționale (MApN) al Romaniei. Comunicatul MApN a venit in data de 3 septembrie 2023. Anterior, in dimineața de 3 septembrie, Rusia a executat…

- Raportul zilnic al serviciilor de informații britanice de vineri se concentreaza pe atacurile asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, pe care Rusia a inceput sa le efectueze dupa retragerea din acordul privind cerealele, potrivit BBC . In ultimele doua saptamani, Rusia a efectuat mai multe atacuri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Twitter ca atacurile Rusiei impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare sunt crime de razboi. Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare, in apropierea Romaniei,…

- In luna iulie, Rusia a intensificat atacurile asupra Odesei, in comparație cu perioadele de relativa liniște din cele aproape 17 luni de razboi. Orașul din sudul Ucrainei a fost de multa vreme legatura țarii cu economia globala grație porturilor sale, scrie The New York Times.