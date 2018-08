Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece nou-nascuti au murit in Olanda, dupa ce mamele lor au participat la un studiu clinic in cadrul caruia le-a fost administrata Viagra in timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata, relateaza BBC.

- Mijlocasul Dorin Rotariu va evolua in Olanda, la echipa AZ Alkmaar, unde a fost imprumutat de FC Bruges pentru un sezon, cu optiune de cumparare.In sezonul trecut, Dorin Rotariu a evoluat in Belgia, la fosta echipa a lui Mircea Rednic, Mouscron, tot sub forma de imprumut. In stagiunea precedenta,…

- Peste 5000 de protestatari au pornit spre sediul PPDA, pentru a protesta împotriva intentiei liderilor PAS si PPDA de a închide magazinele sociale, prin intermediul fractiunii parlamentare a PLDM. Anterior, pe parcursul unui miting organizat în fata sediului PAS, oamenii…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, Daria Cernega. Horticultorii din raionul Caușeni desființeaza livezile de piersici. Proprietarii de gospodarii sunt demoralizați. Motivul principal fiind seceta, dar și lipsa unei piețe sigure de realizare a producției pe piața locala. ”Voi…

- Quincy Promes (26 de ani), mijlocașul lui Spartak Moscova, desemnat cel mai bun fotbalist al campionatului Rusiei in sezonul trecut, ar fi fost arestat aseara dupa ce și-ar fi agresat soția intr-un club din Ibiza, anunța Diario de Ibiza, informație preluata și de publicații din Rusia și Olanda. ...

- Amsterdamul, capitala Olandei, si-a desemnat prima femeie primar din istorie, pe Femke Halsema, scrie BBC, potrivit news.ro.Desi majoritatea oraselor mari din Olanda au avut primari femei, capitala nu a fost niciodata condusa de o femeie. Halsema este fostul lider al partidului de stanga Groenlinks…

- Justitia olandeza a respins, in apel, o cerere a unor expati britanici de a trimite in fata justitiei europene spinoasa problema privind statutul lor dupa Brexit, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Curtea de Apel din Amsterdam a estimat, dând dreptate guvernului olandez, că cererile a…