“Problemele apar din modelul de afaceri specific al Silicon Valley Bank. Iar imaginea aici in Europa este foarte diferita. Bancile noastre sunt in general intr-o forma buna”, a declarat Donohoe intr-o conferinta de presa, dupa discutiile ministrilor de finante din zona euro. “Le-am consolidat enorm in ultimii ani si sunt sub supravegherea atenta a autoritatilor nationale si europene, iar cadrul de la Basel este aplicat tuturor bancilor din UE. Prin urmare, nu exista o expunere directa la Silicon Valley Bank”, a spus el.