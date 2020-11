Preşedintele Donald Trump şi-a consultat recent consilierii în privinţa oportunităţii atacării Iranului Presedintele american Donald Trump si-a întrebat consilierii saptamâna trecuta despre optiunea de a ataca Iranul din cauza prezentei sale nucleare în crestere, scrie ziarul New York Times, citând patru actuali si fosti oficiali americani, informeaza marti dpa, citata de Agerpres.



Consilierii de rang înalt l-au descurajat pe Donald Trump sa lanseze un atac din cauza riscului extinderii conflictului. Reuniunea cu cei mai importanti consilieri pe probleme de securitate a avut loc joi la Casa Alba ca raspuns la informatiile date publicitatii miercuri de Agentia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

