- Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este mentionat ca fortele americane vor continua sa se desfasoare prin rotatie in sud-estul Europei, inclusiv in Romania si Bulgaria.

- Analistii de la Strategie Grains si-au inrautatit din nou estimarile privind productia de grau din acest an a Uniunii Europene, din cauza conditiilor din nordul Europei care au dus la recolte "catastrofice", in timp ce conditiile favorabile din Romania, Bulgaria, Ungaria,

- Presedintele Klaus Iohannis saluta angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea si apararea europeana, reflectat in bugetul alocat Apararii, informeaza DEFENSE ROMANIA. Bugetul a fost probat recent de Congresul SUA prevede pentru securitate europeana alocari bugetare…

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- Ministrul MIhai Fifor la exercitiul militar SALAMIS STORM din Grecia. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a participat astazi, în localitatea Nea Peramos Attica, Republica Elena, la Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului SALAMIS STORM - 2018. La exercițiul gazduit de Grecia,…

- Luni, 4 iunie 2018, ora 11.00 la Sala Senatului din Palatul Apor va avea loc deschiderea oficiala a Conferinței Internationale “Tratatele Conferintei de Pace de la Paris (1919-1920)“, Evenimentul este organizat in perioada 4-7 iunie 2018, de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba…

- Populatia din Gladbach este in crestere in ultimii doi ani si jumatate, lucru care se datoreaza mai ales imigratiei din sud-estul Europei, in special din Romania si Bulgaria. Asta reiese din datele puse la dispozitie de autoritatile locale din Monchengladbach si de cele din landul Renania de Nord-Vestfalia…

- Astazi incepe in București, la complexul Romaero, cel mai mare targ din industria de aparare din estul Europei, Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018. Evenimentul atrage cele mai mari firme din domeniul apararii, securitații, securitații cibernetice și aeronauticii.