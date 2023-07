Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Petro, fiul președintelui columbian Gustavo Petro (foto), a fost arestat, fiind acuzat de spalare de bani și imbogațire ilicita, a anunțat sambata dimineața biroul procurorului general, citat de Reuters.

- Curtea Internaționala de Justiție(CIJ) a respins pretențiile Nicaraguei in disputa privind frontiera maritima cu Columbia, potrivit Reuters.Curtea de Justiție a inchis joi un proces intentat de Nicaragua, care urmarea sa-și extinda drepturile sale in largul marii dincolo de limitele stabilite anterior…

- Patru copii indigeni care au disparut in urma cu 40 de zile in jungla amazoniana dupa ce au supravietuit prabusirii avionului de mici dimensiuni in care se aflau au fost gasiti in viata, au anuntat autoritatile columbiene, transmite The Guardian. Avionul Cessna 206 in care calatoreau cei trei…

- "O bucurie pentru toata țara! Cei patru copii pierduți in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiți in viața", a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, pe contul sau de Twitter. Micuții au fost salvați cu ajutorul unui elicopter.Cei patru frați, in varsta de 13 ani, 9 ani și aproape…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba Iulia, care a incercat sa iși ucida fosta soție, a scapat cu o pedeapsa de doar 5 ani și 6 luni de inchisoare, dupa ce a recunoscut faptele. Femeia a ajuns la spital cu un cuțit infipt in cap.

- Presedintele columbian Petro dezminte ca cei patru copii disparuti in jungla au fost gasiti. Presedintele columbian Gustavo Petro a dezmintit joi pe Twitter salvarea a patru copii disparuti in jungla amazoniana dupa prabusirea, pe 1 mai, a unui avion de mici dimensiuni care ii transporta, precizand…