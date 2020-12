Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare debuteaza astazi, 27 decembrie, pentru aproximativ 90 de cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze în perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. …

- Autoritațile anunța ca, duminica, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. Conform…

- Dupa ce au trecut prin Vama Nadlac, primele doze de vaccin au ajuns, in aceasta dimineața, a doua zi de Craciun, la Institutul Cantacuzino din București. Acestea vor fi distribuite catre spitalele aflate in prima linie in lupta cu Covid-19 pentru vaccinarea personalului medical. Și la Timișoara, la…

- Prima tranșa de 10.000 de vaccinuri anti-COVID-19 va ajunge in Romania in 26 decembrie, potrivit Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Campania de vaccinare in Timișoara va incepe cu personalul de la Spitalul „Victor Babeș”, duminica, 27 decembrie,…

- La Clinica de Recuperare Cardiovasculara urmeaza sa fie tratați doar bolnavii cu forme ușoare și medii, dupa ce vor fi evaluați la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, informeaza Mediafax. In Clinica de Recuperare Cardiovasculara Timișoara sunt disponibile 48…

- Primii pacienți cu Covid-19 au fost transferați de la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara catre Clinica de Recuperare Cardiovasculara din oraș. Acest spital a fost desemnat suport Covid in urma cu doua zile, printr-un Ordin al ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Au fost transferați…

- Formele ușoare și medii de Covid-19 ar trebuie sa fie supravegheate de medicii de familie pentru a nu supraaglomera spitalele, este de parere conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”…

- Purtatul maștii inclusiv in aer liber și spalarea frecventa a mainilor cu sapun sunt principalele masuri pe care trebuie sa le folosim zi de zi pentru a evita infectarea cu coronavirus, a precizat conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de…