- Consiliul Județean Dambovița este liderul acestei asocieri din care mai fac parte localitațile Titu, Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva zile, administrația județului va lansa licitația publica de realizare a studiului de fezabilitate prin care vom gasi cea mai buna varianta a acestei centuri. …

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru pe șantierele ce vizeaza investițiile de la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, se lucreaza intens pe cele trei șantiere din curtea unitații spitalicești. „Pentru ca vremea ne-a permis, suntem cu execuția inaintea graficului prevazut…

- Se lucreaza la rețeaua de apa și canal in Racari, Ghergani și Mavrodin, primarul orașului Racari, Marius Caravețeanu a fost gazda vizitei președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan care a ținut sa verifice in teren cum decurg lucrarile. La vizita au participat atat reprezentanții Companiei de Apa…

- Continua investițiile la Spitalul Județean de Urgența din Targoviște! Vestea a fost oferita chiar de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan. Astazi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, șeful județului Dambovița a semnat contractul de finanțare…

- Vești bune, a fost semnat contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apa și canalizare in Targoviște, Șotanga Aninoasa și Ulmi, anunțul a fost facut public de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Valoarea acestuia este de aproximativ 7.400.000 de euro și prevede :8,6…

- „Urmeaza instruirea personalului de catre producatorul aparatelor unul fiind Toshiba, iar celalalt Philips, iar din martie vom da drumul intervențiilor cu aceste aparate”, a explicat dr. Gheorghe Carp.

- Rețea de canalizare in comunele Manești, Dragomirești și Tatarani, o investiție in valoare de 30.200.000 de euro, a fost semnat in data de 15 decembrie, contractul, lucrarile vor incepe in primavara anului 2023.Chiar președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a vorbit despre acest proiect major. Proiectul…