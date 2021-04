Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ciadului, Idriss Deby Itno, aflat in funcție de 30 de ani, a murit marti dupa ce a fost ranit in timp ce comanda armata in lupte impotriva rebelilor din nordul tarii, la sfarsitul saptamanii trecute, a anuntat purtatorul de cuvant al armatei la televiziunea de stat, informeaza AFP.

- Un tanar din Filipine a murit dupa ce a fost pus de Poliție sa faca 300 de genuflexiuni, ca pedeapsa pentru ca a incalcat carantina. In Filipine, președintele Duterte a acordat puteri practic nelimitate poliției in lupta impotriva criminalitații și traficului de droguri, dar și in lupta impotriva…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Primarul comunei Cuza Voda din Calarasi, Adrian Popa, a incetat din viata in urma infectarii cu COVID 19.Anuntul a fost facut de Organizatia PNL Calarasi, pe Facebook. Adrian Popa, primarul liberal al comunei Cuza Voda, a pierdut lupta cu virusul nemilos care ne a rapit oameni dragi.O lupta nedreapta,…

- Faraonul egiptean Seqenenre Taa II ar fi murit pe campul de lupta, coplesit de numarul mare al atacatorilor inarmati cu pumnale, topoare si sulite, conform concluziilor unui nou studiu desfasurat prin intermediul computerului tomograf asupra mumiei sale, transmite miercuri Live Science, potrivit…

- Capitanul Sir Tom Moore, veteran din cel de-al Doilea Razboi Mondial, care a strins aproape 39 de milioane de lire sterline pentru organizațiile de caritate din cadrul Sistemului Național de Sanatate din Marea Britanie in timpul primului val al coronavirusului in primavara anului 2020, a murit la virsta…