Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat joi la telefon mai bine de doua ore despre tensiunile dintre cele doua tari. Presedintele chinez l-a avertizat pe liderul de la Casa Alba "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a avertizat joi pe omologul sau american, Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila vizita…

- China si-a declarat miercuri opozitia ferma fata de o potentiala vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si a avertizat ca Washingtonul ar trebui sa isi asume ‘toate consecintele’, informeaza AFP, transmite AGERPRES . ‘Daca Statele Unite…

- Oficialii din securitatea naționala a SUA lucreaza in secret pentru a o convinge pe președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, de riscurile pe care le-ar putea reprezenta calatoria in Taiwan, intr-un moment extrem de tensionat intre insula autonoma și China, scrie CNN.Surse care cunosc planurile…

- Joe Biden și-a luat angajamentul de a apara Taiwan inclusiv prin folosirea forței, in cadrul primului turneu efectuat in Asia de cand a devenit președinte. China considera insula care este guvernata democratic drept teritoriul sau, in cadrul politicii sale „o singura China”, și spune ca este cea mai…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- Taiwanul spera ca Occidentul sa sancționeze China, daca Beijingul ar invada insula, așa cum sancționeaza Rusia pentru razboiul din Ucraina, a declarat sambata ministrul de externe Joseph Wu, scrie Reuters. Taiwanul s-a alaturat sancțiunilor conduse de Occident impotriva Rusiei și Belarus pentru invazia…

- Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei, in 2020. Sute de mii de persoane au fost infectate, iar orasul a interzis locuitorilor sa iasa din case, masurile restrictive starnind furia publica, informeaza Reuters.Acest focar din cel…