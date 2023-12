Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a promovat pe Facebook pensiunea „Ferma Dacilor”, deși aceasta nu avea autorizație de securitate la incendiu, și spune ca e prieten cu proprietarul, Cornel Dinicu. Cladirea a luat foc in aceasta dimineața, iar cel puțin 5 persoane au murit in incendiu.

- „L-am cunoscut (pe patron, n.red.) cand eram copii (…) Am fost (la Ferma Dacilor , n.red.) in urma cu foarte mulți ani și am avut o rulota in care am stat eu cu baiețelul meu. Va pot spune un lucru care acum ma cutremura, luam in calcul cu fiul meu sa ajungem acolo de sarbatori, in aceasta dimineața…

- Cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, este preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. S-a deschid un dosar in care sunt cercetate infractiuni de distrugere si ucidere din culpa. Șase victime carbonizate (cinci adulti si un copil) au fost gasite pana la acest moment.…

- Complexul turistic „Ferma Dacilor”, construit in zona Tohani in 2013, unde a avut loc marți un incendiu de proporții, ii aparține lui Cornel Dinicu, care spune ca a vrut sa faca o ferma pentru produse bio destinate familiei, ajungand ca intr-un deceniu sa faca zeci de spații de cazare pe terenul de…

- Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a facut inconjurul presei dupa incendiul care a izbucnit dimineața. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, intr-o oaza de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zona. Intr-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, in Observatorul…

- Președintele AUR, George Simion, a prezentat pe pagina sa de Facebook un chestionar derulat de catre Unicef in Romania, mai exact in școlile din Bacau și Brașov. Chestionarul, care a fost prezentat pe pagina de Facebook a liderului AUR, a starnit controverse din cauza unei intrebari legate de genul…