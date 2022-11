Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii din cadrul Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor Galați și Buzau au luat la verificat restaurantele din complexul comercial Shopping City Buzau, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in incinta restaurantelor de tip fast-food.…

- Șeful ANPC: Restaurantele sa treaca in meniu ”din ce burta e facuta ciorba de burta”, dar și ”cand s-a nascut porcul”. Ordinul a starnit nemulțumirea patronilor de localuri Șeful ANPC: Restaurantele sa treaca in meniu ”din ce burta e facuta ciorba de burta”, dar și ”cand s-a nascut porcul”. Ordinul…

- In aceasta dimineata, Horia Constantinescu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a postat pe contul sau de socializare un mesaj prin intermediul caruia isi arata sustinerea fata de directorul general al ANPC, Paul Anghel, al carui nume este vehiculat intr un dosar DNA.…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Presedintele ANPC Horia Constantinescu a anuntat, luni seara, ca a fost facut un control la o fabrica de paine si patiserie din Bolintin Vale. Abaterile descoperite au fost: utilaje neigienizate, cu resturi de aluat intarit, insecte vii – muste si gandaci, lipsa plase de insecte, depozitare produse…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a efectuat, in aceata saptamana, o ampla acțiune de control in Lugoj. La acțiune au fost prezenți și Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și Paul Anghel, directorul…