”Facem un schimb de bune practici in acest domeniu. (…) Incercam sa invatam de la colegii nostri din SUA si din Australia si sa devenim si noi din ce in mai performanti”, a declarat Lucian Heius, miercuri seara, la Digi 24, despre misiunea de asistenta tehnica finantata de Fondul Monetar International in Romania referitoare la conformarea fiscala a persoanelor fizice cu averi mari. Conform lui Heius, in ultimele 6 luni a emis doua ordine de presedinte al ANAF care reglementeaza domeniul de activitate legat de impozitarea marilor averi. ”Este o zona in care in Romania s-a cam evitat sa se…