Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, daca are o estimare a sumelor pe care romanii le tin in Revolut si nu le-au declarat. “Nu si cred ca este gresit sa spunem ca tin undeva banii in ideea de a fi ascunsi. Putem spunem ca fiecare isi tine banii in orice banca pentru…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca nu stie cati romani au cont in Revolut si cati bani detin pe acel card, precizand ca banca din Lituania care detine acest serviciu financiar pune la dispozitia autoritatilor romane orice informatie solicitata. …

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat vineri, 11 noiembrie, ca nu stie cati romani au cont in Revolut, dar a subliniat ca banca din Lituania care detine acest serviciu financiar ofera autoritatilor romane orice informatie necesara. „Daca crede…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat vineri ca nu stie cati romani au cont in Revolut si cati bani detin pe acel card, precizand ca banca din Lituania care detine acest serviciu financiar pune la dispozitia autoritatilor romane orice informatie…

- Actiunile Credit Suisse au scazut joi, 27 octombrie, cu 18%, dupa ce banca elvetiana a raportat o pierdere trimestriala semnificativ mai mare decat estimarile analistilor si a anuntat o revizuire strategica masiva.Banca elvetiana a inregistrat o pierdere neta in trimestrul al treilea de 4,034…

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti.Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 8 septembrie, despre situatia energetica, in contextul razboiului din Ucraina, ca, din analiza de pana acum, nu se identifica riscul ca tara noastra sa ramana fara energie.Seful Executivului a precizat, insa, ca trebuie sa fim pregatiti cu ipoteze si…

- O romanca a ramas cu un gust amar dupa vacanța in Zanzibar și a ajuns sa depuna plangere la poliție, asta dupa ce i-au fost furați banii din seiful hotelului.Este vorba despre 900 de dolari și 100 de euro și se pare ca nu este prima data cand unui turist cazat la hotelul respectiv i se fura…