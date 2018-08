Preşedintele afgan a declarat ARMISTIŢIU cu talibanii "Anunt un nou armistitiu cu incepere de maine (luni) pana la aniversarea profetului (21 noiembrie), cu conditia ca talibanii sa faca acelasi lucru", a afirmat seful statului in cursul unui discurs televizat. Un prim armistitiu de cateva zile a fost declarat intre cele doua parti in iunie pentru sfarsitul Ramadanului.



Administratia afgana a ridicat "toate obstacolele" din calea pacii, dupa ce s-a consultat cu demnitari religiosi, partide politice si societatea civila, a subliniat Ashraf Ghani.



"Lansam un apel conducerii talibanilor sa accepte urarile de pace indelungata si…

Sursa articol si foto: rtv.net

