- Președintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției Stelian Ion cererea de urmarire penala avizata, in cazul fostului ministru Victor Vlad Grigorescu. Acesta este cercetat intr-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Vlad Grigorescu este acuzat…

- Giorgiana Hosu, fosta șefa a DIICOT, a decis sa iasa la pensie. Secția pentru Procurori a CSM a votat unanimitate in ședința de marți, 15 iunie, pentru ieșirea la pensie a Giorgianei Hosu, fosta șefa a DIICOT. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea…

- Actiunea din instanta a DNA a avut ca obiect dosarul de urmarire penala 499/P/2013. „Admite sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie si, in consecinta: In baza disp.…

- Sectia pentru judecatoari a Consiliului Superior al Magistraturii a inceput miercuri, 24 martie, audierile candidatilor pentru promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Audierile continua joi cu judecatorii care vor sa promoveze la Sectia a II-a civila. Cu ocazia acestor audieri,…