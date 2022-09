Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul NIcolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti scrie news.ro.…

- Liceenii romani pot aplica pentru burse in SUA in cadrul programului Future Leaders Exchange (FLEX) 2023-2024, anunta Ambasada SUA la București, intr-un comunicat de presa. Reprezentanta diplomatica a SUA in Romania, alaturi de American Councils for International Education si de Ministerul Educatiei…

- Mesajul postat de președintele Klaus Iohannis miercuri, de Ziua Limbii Romane, conține și sun semnal clar pentru minoritațile și strainii din țara noastra, care ar trebui sa „invețe in limba romana”, ca sa se integreze in societatea noastra. „In ultimii ani, țara noastra gazduiește un numar tot mai…

- Un reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la București a fost declarat persona non grata si a parasit Romania in cursul saptamanii. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei…