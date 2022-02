Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara punctul de vedere al CE fața de situația tensionata dintre Rusia și Ucraina. “Rusia este responsabila pentru actuala tensionare a situației. Foarte rapid vom finaliza pachetul de sancțiuni și ne vom coordona indeaproape cu partenerii…

- Sancțiunile Uniunii Europene asupra Rusiei ar putea include punerea a sute de politicieni și oficiali de stat pe liste negre, o interdicție a tranzacționarii cu obligațiuni de stat și o interdicție a exporturilor in cazul entitaților separatiste, au anunțat, astazi, oficiali și diplomați ai UE, scrie…

- Uniunea Europeana (UE) a propus astazi sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, se spune intr-un comunicat al Comisiei Europene, condamna in cei mai fermi termeni decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște regiunile Donețk și Lugansk din Ucraina ca entitați independente. In…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Uniunea Europeana ‘condamna ferm’ apelul deputatilor rusi catre presedintele Vladimir Putin pentru recunoasterea teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, a declarat marti seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de AFP. ‘Aceasta recunoastere ar fi o incalcare clara a…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.