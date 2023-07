Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Horjan, liderul comuniștilor din regiunea transnistreana, a fost omorat noaptea trecuta in propria casa. Anunțul a fost facut de Mark Tkaciuk, cu care comuniștii transnistreni aveau o relație de colaborare, dar și de liderul Partidului Comunist din Federația Rusa, Ghenadii Ziuganov, care a vorbit…

- Președintele Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreana, opozantul Oleg Horjan, a fost ucis, noaptea trecuta, in locuința sa. Anunțul a fost facut, in cadrul unei conferințe de presa, de liderul comuniștilor din Federația Rusa, Ghenadi Ziuganov. „A fost ucis acasa. Cerem sa inceapa imediat…

- Evgheni Prigojin a devenit una dintre figurile emblematice din acest razboi, dupa ce a organizat pe 24 iunie o rebeliune armata impotriva Moscovei. Potrivit presei din Rusia, liderul luptatorilor Wagner, care acum se afla in exil in Belarus, ar fi ajuns la o ințelegere cu Vladimir Putin in privința…

- Diplomații și autoritațile trebuie sa condiționeze orice colaborare cu administrația de la Tiraspol de oferirea accesului liber pentru jurnaliști și aparatorii drepturilor omului in regiunea transnistreana. Opinia a fost expusa de directorul executiv Promo-Lex, Ion Manole, potrivit caruia accesul restricționat…

- UPDATE 22:26 - Armata ucraineana efectueaza mai multe ''actiuni ofensive'' in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA.Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva puncte…

- Deconectari masive de energie electrica sunt anunțate in diferite regiuni ale Moldovei, inclusiv in Chișinau și regiunea transnistreana Canalale de telegram anunța și deconectari de energie electrica in regiunea Odesa, Ucraina. La fel, distribuitorul de energie electrica de la Tiraspol anunța o mare…

- O noua transa de ajutor rusesc a ajuns in Transnistria - resurse financiare care sunt alocate pentru plata suplimentelor lunare la pensie. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anuntat acest lucru pe canalul sau de Telegram, explicand ca valoarea indemnizatiei a ramas neschimbata - 150 de…