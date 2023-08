Presa românească, în doliu! Jurnalistul Gelu Chelu, prietenul vedetelor, a murit Gelu Gheorghe Chelu, jurnalist Click, dar și cunoscut ca prieten al vedetelor, s-a stins din viața la Spitalul Floreasca din Capitala. Jurnalistul se afla in coma indusa de mai de o saptamana. Pe 6 august, familia acestuia a dat detalii despre starea sa de sanatate colegilor sai de la Click. Apropiații lui Gelu au spus atunci ca s-au observat mici modificari spre bine, insa trebuie urmarit cu atenție, pentru ca organismul lui e fragil. Oamenii care l-au cunoscut la evenimentele mondene sau din mediul online au sperat intr-o minune. In urma cu puțin timp, insa, jurnalista Daniela Popa a anunțat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Lumea presei din Rmania, in doliu! Celebrul jurnalist de monden, Gelu Gheorghe Chelu, a murit. Tristul anunț a fost facut de o prietena a jurnalistului, pe contul personal de Facebook, acolo unde a scris și un mesaj emoționant pentru cel pe care il cunoștea de ani buni.

