- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 23 septembrie, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare transcrierea conferinței de presa:Citește și: Orașul penalilor (II). Canidatul PNL-USR a turnat la Securitate, iar cel al PSD a facut…

- Identificarea unor soluții de sprijin a persoanelor de varsta a treia din Botoșani este esențiala pentru Roxana Florentina Țurcanu, candidata ALDE inscrisa in cursa electorala de la municipiu.

- Este un moment de cotitura in politica județului Alba, cand putem alege in foarte multe localitați oameni tineri și integri. La TEIUȘ de data aceasta chiar putem avea un primar integru cu adevarat in persoana D-rei Elena-Andreea Pop, Doctor in Științe și Inginer. O tanara profesionista, cu coloana vertebrala,…

- Taloanele pentru pensiile majorate sunt deja tiparite, a anuntat ministrul Muncii, rugandu-i pe postasii care le spun pensionarilor ca nu-si vor primi banii la timp sa „ramana angajati seriosi”.

- LEGEA PENSIILOR. "Prima modificare (la Legea pensiilor, n.r.) pe care as intentiona sa o fac este legata de posibilitatea oamenilor de a-si cumpara, adica de a putea recupera din spate perioade pentru care nu au contribuit. Sunt persoane care mi-au semnalat acest lucru, mi-au adus in atentie faptul…

- Poetul, romancierul si jurnalistul Eugen Hrusca, care a fost si corespondent al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, a decedat sambata, la varsta de 79 de ani, au anuntat membri ai familiei acestuia. Eugen Hrusca s-a stins din viata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", dupa ce in cursul diminetii…

- Doamna Vicepremier al Romaniei, Raluca Turcan, are probleme mai grave decat atacurile politicianiste nefondate, menite sa creeze animozitați intre cetațenii Romaniei și sa iși fidelizeze electoratul care nu mai are incredere in masurile Guvernului Romaniei, folosindu-se de fondurile europene.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Laszlo Kover, președintele Parlamentului din Ungaria, fondator și lider al Partidului Fidesz și fost coordonator al serviciilor secrete ale Budapestei a afirmat ca Laura Codruța Kovesi este agent al unei puteri straine. Aceasta acuzație nu a fost lansata la o șueta. Ci la…