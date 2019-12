Presa italiană: Plecăciunile lui Conte în faţa Europei Giuseppe Conte și-a început cariera de avocat al poporului ca lider suveranist/populist cu Miscarea 5 Stele și Liga Nordului. Apoi s-a razgândit și dupa un an, ceea ce trebuia sa fie guvernul schimbarii galben-verde a devenit guvernul mersului înapoi, galben-roșu. De la incendiar la pompier, schimbarea a fost mult mai rapida decât se aștepta. Iar Conte si-a schimbat pielea printr-o operațiune cameleonica aproape fara precedent în istoria republicana. Mai ales în ceea ce privește relațiile cu Europa, potrivit Il Giornale, citat de Rador.



