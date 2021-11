„Romania obține un al zecelea prim-ministru in ultimii zece ani”, constata Bloomberg. Și alte publicații straine au remarcat recentele evenimente de pe scena politica din Romania. Boomberg mai noteaza ca inregistrarea unui numar mare de decese din cauza pandemiei de coronavirus și creșterea prețurilor la energie au determinat principalele partide ale țarii, aflate in rivalitate, „sa ingroape securea razboiului și sa puna capat crizei politice”. Și cotidianul Magyar Nemzet evidențiaza ca in discursul rostit in Parlament, noul premier Nicolae Ciuca a subliniat, intre altele, ca „guvernul sau este…