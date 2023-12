Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) are parte, la final de an, de o caracterizare dura, spaniolii considerand ca a fost o mare dezamagire. „Daca ar fi sa facem topul jucatorilor de la Alaves de la care se aștepta mult mai mult in aceste prime luni de campionat s-ar numara printre ei, fara indoiala, și Ianis Hagi”,…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) a susținut o conferința de presa inaintea ultimului meci al lui Real Madrid din acest an, deplasarea de la Alaves, echipa pentru care evolueaza Ianis Hagi (25 de ani). Antrenorul italian a vorbit despre problemele de lot, in special de cele din zona defensiva și a comis o…

- Carlo Ancelotti și Dani Carvajal au oferit un moment amuzant la conferința de presa de dinaintea partidei Real Madrid - Napoli, din grupele Ligii Campionilor. Dani Carvajal, fundașul dreapta al Realului, a fost intrebat daca i-ar prelungi contractul lui Carlo Ancelotti. Ințelegerea antrenorului italian…

- Ianis Hagi a „spart gheata” si a marcat primele sale goluri la Alaves. Fiul „Regelui” a reusit o „dubla” in victoria cu 10-0 a echipei sale, din Cupa Regelui, victorie obtinuta in fata celor de la Deportivo Murcia. Ianis Hagi a fost imprumutat de Alaves la inceputul sezonului, de la Rangers. International…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primele sale goluri pentru Deportivo Alaves, care a surclasat formatia de liga a saptea Deportivo Murcia cu scorul de 10-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal, scrie Agerpres.Hagi, care a inceput ca rezerva,…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…

- Imprumutat la Deportivo Alaves pana la finalul sezonului, Ianis Hagi ar putea schimba din nou echipa.Rangers n-are rezultatele pe care le astepta, astfel ca Michael Beale a fost indepartat de pe banca tehnica. Managerul britanic era cel care nu-l dorea pe Ianis Hagi la echipa, astfel ca mijlocasul roman…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la Alaves, a oferit mai multe detalii din interiorul echipei naționale. Internaționalul roman explicat de unde a aparut atmosfera buna din sanul echipei naționale, despre care au vorbit in ultimul timp selecționerul Edi Iordanescu și capitanul Nicolae Stanciu.…