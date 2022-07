Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Rapid - FCSB, care va avea loc, duminica, de la ora 21.30, in etapa a II-a Superligii. Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar rezerva va fi Horia Mladinovici. In camera VAR vor fi Horatiu Fesnic si Mircea Grigoriu. Tot duminica…

- Attila Hadnagy (41 de ani), directorul sportiv al lui Sepsi, a avut o ieșire nervoasa dupa ce echipa sa a fost programata sa joace duminica la pranz, pe canicula, partida din etapa a doua impotriva celor de la FC Argeș. ...

- FC Argeș joaca la o ora infernala cu Sepsi Sf. Gheorghe Antrenorul echipei de fotbal FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, adversara din partida din etapa a 2-a a SuperLigii, este cea mai in forma formatie a campionatului intern. „Intalnim…

- Andrei Prepelița, antrenorul lui FC Argeș, e incantat de noile transferuri reușite de piteșteni in aceasta pauza competiționala. Alb-violeții au remizat in cel de-al doilea amical din cantonamentul din Austria, 2-2 cu KSV Kapfenberg, locul 11 in liga secunda austriaca. „A fost un antrenament bun. Suntem…

- FC Argeș renunța la nu mai puțin de 12 jucatori inainte de startul noului sezon. Dupa un play-off catastrofal, alb-violeții și-au propus sa se reinventeze in aceasta vara. In acest sens, formația antrenata de Andrei Prepelița a renunțat la mulți dintre fotbaliștii care au dus greul in sezoanele precedente,…

- ”Sunt in discuții și cu jucatori care fac parte din niște echipe naționale”, mai spune Prepelița Ce ne puteți spune despre transferuri? Am vazut ca au venit Straton și Calcan și a plecat Miguel. – Sunt jucatori pe care eu mi i-am dorit, i-am urmarit și sunt și alții care urmeaza sa semneze și purtam…

- FC Voluntari a caștigat și returul cu FC Argeș, scor 1-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul piteștenilor, a oferit mai multe motive pentru forma slaba. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea…

- FC Voluntari s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe FC Arges cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, in deplasare, la Pitesti, intr-un meci din mansa secunda a semifinalelor. Gruparea ilfoveana caștigase și meciul tur, cu 2-0. La Pitești, FC Voluntari s-a impus prin golul marcat…