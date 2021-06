Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Liao, directoarea Directiei de Accize si Operatiuni Vamale Gorj, este o femeie implinita, care are o familie asa cum a visat. A absolvit Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative in Sibiu, dupa care a devenit avocat in Baroul Gorj. Es...

- Universitatea de Vest din Timișoara vine in sprijinul elevilor din județul Timiș și le propune evenimente in cadrul proiectului „We Unite Them – Their Future is Our Future!”. Astazi, 18 mai, a avut loc evenimentul dedicat literaturii, intitulat „Atelier de literatura: ce/cum mai este astazi literatura?”.…

- Preasfințitului Parinte Teofil de Iberia implineste in 13 mai 2021 varsta de 50 de ani, conform basilica.ro Mini biografieArhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei și Portugaliei s-a nascut in 13 mai 1971 localitatea Desești, județul Maramureș, din parinții Gherghe și Maria.…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a vorbit despre rezultatele maratonului de vaccinare care are loc la nivel național. In perioada urmatoare campania de vaccinare va lua amploare mai mult prin faptul ca tot mai…

- Preasfințitul Parinte Siluan a fost intronizat ca Episcop Ortodox Roman al Italiei in urma cu 13 ani, in data de 08 mai 2008. Evenimentul a avut loc in Biserica parohiei romanești din Lucca, Italia. Cu aceasta ocazie, Episcopia Italiei transmite online festivalul „Bucuria Invierii” care va…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis susține astazi, 27 aprilie, o conferința de presa, incepand cu ora 18.00. TVR1 va transmite conferința, intr-o Ediție Speciala.

- Comunitatea academica sibiana este in doliu, anunțand cu multa tristețe trecerea la cele veșnice a Parintelui Prof. Univ. Dr. Ioan Ica Senior, unul dintre cei mai de seama dascali de Teologie Sistematica ai Bisericii Ortodoxe Romane și magistrul a aproape 40 de generații de absolvenți ai Facultaților…

- Eseistul si scriitorul roman Emil Cioran, autorul celebrelor lucrari „Tratat de descompunere” si „Pe culmile disperarii” a luat BAC-ul cu media 7,80 la Liceul „Gheorghe Lazar” din Sibiu in 1928. Ca examenele erau mai dure la vremea respectiva sta dovada faptul ca rezultatul care poate parea modest i-a…