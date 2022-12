Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de joi, 17 noiembrie, instituirea unui program de sprijin pentru unitațile administrativ-teritoriale la nivelul carora sunt funcționale sisteme de alimentare centralizata cu…

- Sectorul Invațamant și activitați cu tineretul al Eparhiei Buzaului și Vrancei a elaborat un nou proiect catehetic, intitulat „Hristos Se naște, slaviți-L!”, care se va derula in perioada postului Nașterii Domnului. Preoții urmeaza sa il puna in aplicare in parohii, cu ajutorul voluntarilor din randul…

- Sectorul Invațamant și activitați cu tineretul al Eparhiei Buzaului și Vrancei a elaborat un nou proiect catehetic, intitulat „Hristos Se naște, slaviți-L!”, care se va derula in perioada postului Nașterii Domnului. Preoții urmeaza sa il puna in aplicare in parohii, cu ajutorul voluntarilor din randul…

- Partidul Umanist Social Liberal a lansat și in Moldova campania de strangere de semnaturi pentru inițiativa legislativa privind "recuperarea catre bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale".

- Interviu cu directorul SC Troleibuzul SA, Cristian Sauciuc La o luna dupa ce societatea Troleibuzul SA a devenit unic operator de transport in Piatra Neamt, directorul Cristian Sauciuc spune ca principala dificultate pe care o intampina in momentul de fata este cauzata de lucrarile care se fac in oras,…

- Autoritațile din Piatra Neamț au achiziționat trotinete electrice pentru intervenția polițiștilor locali. Motivul invocat este ca trotinetele sunt motorizate și se ajunge repede la cazuri și astfel se face și economie la carburanți. Jurnaliștii de la Digi24 au facut un reportaj cu polițiștii locali…

- Sala a fost plina la conferința prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan de la Piatra-Neamț, invitat special la Targul de carte Libris, ediția a XII-a. Tineri și mai puțin tineri au venit la conferința „Puterea gandului” și la lansarea celui mai citit și tradus volum al sau „Inteligența materiei”, ajunsa…

- Un copil de doi ani a cazut de la etajul al 4-lea al unui bloc din Piatra Neamț. Ajunși la locul producerii accidentului, membrii echipajului SMURD au gasit baiatul conștient, cu semne vitale. In urma impactului, a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicala, pentru a i se acorda ingrijiri…