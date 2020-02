Preoți pe schiuri, in sutana au aparut pe partie la un concursinedit in memoria papei Ioan Paul al II-lea. Competiția a fostorganizata la Wisla, Polonia, unde oamenii bisericii s-au intrecutpentru a obține cupa care porta numele papei. Ioan Paul al II-leaera cunoscut drept un impatimit al sporturilor de iarna, obicei pecare nu l-a abandonat nici in timpul pontificatului.Schiorii in sutanaau atras toate privirile la concursul organizat in Polonia, peversantii Muntilor Tatra.Damian Kopek, unul dintre organizatorii competitiei dedicate papei Ioan Paul al II-lea, a declarat in 2013 ca evenimentul…