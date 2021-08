Preotul ucis avea 60 de ani.Trupul sau a fost gasit la Saint-Laurent-sur-Sevre, in regiunea Vendee, din vestul Frantei.Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Gerald Darmanin, care a precizat ca se va deplasa la fața locului.”Intregul meu sprijin pentru catolicii din tara noastra dupa asasinarea dramatica a unui preot in Vendee. Ma indrept spre acel loc”, a scris ministrul pe Twitter.Tout mon soutien aux catholiques de notre pays apres le dramatique assassinat d’un pretre en Vendee. Je me rends sur place.— Gerald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021 Victima il primea pe atacator in biserica…