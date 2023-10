Claudia Goldin este doar a treia femeie care primeste premiul Nobel pentru Economie, care a fost anuntat la Stockholm de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Stiinte. Nascuta in 1946 la New York, Claudia Goldin a obtinut un doctorat in 1972 la Universitatea din Chicago, iar in prezent este profesor la Universitatea Harvard. Premiul Nobel i-a fost acordat „pentru ca a avansat intelegerea noastra in ceea ce priveste rezultatele femeilor pe piata muncii”, arata comunicatul postat pe nobelprize.org. „Intelegerea rolului femeilor pe piata muncii este importanta pentru societate.…