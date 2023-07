Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai apreciat prezentator din Romania, OCTAVIAN URSULESCU, este invitatul de onoare al celei de-a X-a ediții, aniversare, a Galei „SENIORI de COLECȚIE” devenita tradiție și organizata de Asociația Institutul pentru Imbatranire Activa, condusa de Alexandra Dobre. OCTAVIAN URSULESCU va avea la randul…

- Cirque du Soleil ce a intrat, nu o data și de mai multe ori in Cartea Recordurilor, se reintoarce in 2024 la București. Cel mai faimos circ din lume va susține patru reprezentații la Romexpo (15-18 februarie). 100 de oameni dintre care 52 de artiști din 25 de țari aduc producția ”OVO”. ”O experiența…

- Seara a treia a Vacanțelor Muzicale se va deschide marți, 4 iulie 2023, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț, cu un prim recital cameral, soliști fiind Mihaela Spiridon (pian), Ioana Mardare (viola) și Laurențiu Busnea (violoncel). Program Jules Massenet – Meditație din opera „Thais”…

- · Companiile din Romania trebuie sa investeasca mai mult in finanțarea cluburilor sportive astfel incat acestea sa nu mai depinda de banii de la bugetul de stat, arata concluziile unui eveniment organizat de Camera de Comerț Elveția-Romania. · Ion Schiau , Camera de Comerț Elveția-Romania: ”Cea…

- Joi, 18 mai, a avut loc la Veneția, festivitatea de decernare a Premiului Internațional PEGASUS pentru Arte. Printre laureați se numara și colega noastra Simona Toader – Director Executiv al ziarului Național. „Pegasus a fost, conform mitologiei grecești, un cal inaripat, legat de mitul lui Bellerophon…

- Gala Premiilor FILSTREET, ediția I: eveniment cultural important, la nivel național! Prima ediție a festivalului internațional de literatura FILSTREET a reușit ceea ce și-a propus: sa aduca Piteștiul in randul orașelor care ofera o platforma de exprimare publica scriitorilor, poeților și traducatorilor…

- 24 mai 2023Comunicat de presaVizita sefilor misiunilor diplomatice acreditate in Romania in judetele Timis si Sibiu Ministerul Afacerilor Externe a organizat, in perioada 21 ndash; 23 mai 2023, o vizita de informare si documentare in judetele Timis si Sibiu pentru sefii misiunilor diplomatice acreditate…

- Miercuri, 05 aprilie, a avut loc la Milano ediția a 5-a a Premiului Internațional Leonardo da Vinci. Printre laureați, o regasim pe colega noastra Simona Toader – Director Executiv al ziarului Național. Lucrarea prezentata, intitulata PHOENIX, este inspirata din viața artistei. ”Sunt foarte recunoscatoare…