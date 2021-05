Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipele de Formula 1 si sefii sportului sustin în unanimitate planul pentru introducerea unor teste de calificare de tip sprint în acest an, primul eveniment fiind stabilit pentru Marele Premiu al Marii Britanii, informeaza motorsport.com.În urma votului de luni, din Comisia…

- Formula 1 a adoptat "in unanimitate" un format de "cursa sprint de calificare" de 100 km, in zilele de sambata, cu ocazia a trei Grand Prix-uri din acest sezon, "doua in Europa si unul in afara Europei", au anuntat, luni, responsabilii Campionatului Mondial de Formula 1, citati de AFP. …

- Max Verstappen, 23 de ani (Red Bull), a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia-Romagna. Cursa de la Imola, a doua a sezonului, a fost una spectaculoasa, cu multe evenimente și rasturnari de situație: Hamilton, plecat din pole-position, a fost depașit chiar in primul tur de Verstappen;In…

- Max Verstappen ( Red Bull Racing) a caștigat duminica Marele Premiu al Italiei de la Imola, trecand linia de sosire la peste 22 de secunde in fața campionului mondial Lewis Hamilton (Mercedes). Pe trei a terminat L...

- Ciclistul italian Elia Viviani a castigat la sprint cursa de o zi Cholet-Pays de la Loire, desfasurata duminica pe un traseu de 201,8 km in regiunea Maine-et-Loire, cu timpul de 5h43min35sec, transmite AFP, potrivit Agerpres. Citește și: BREAKING! Anchetatorii deschid dosar de MOARTE SUSPECTA…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo) a terminat invingator sambata, la La Colmiane, in etapa 7-a a cursei Paris-Nisa si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general, transmite AFP. La o altitudine de 1.500 metri, purtatorul tricoului galben a reusit a treia sa victorie de etapa…

- Fostul comisar european Anna Diamantopoulou, candidata Greciei la postul de secretar general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), a anuntat luni ca se retrage din cursa, astfel ca in ultima etapa a procesului de selectie au mai ramas doar doi candidati, transmite Bloomberg,…

- Formula 1 intentioneaza sa organizeze curse de sprint in sambata dinaintea Marilor Premii care vor fi punctate in clasamente, conform unei propuneri care va fi discutata joi de conducere, transmite Reuters. Cursele scurte ar inlocui sesiunea de calificare si vor stabili ordinea pe grila de…