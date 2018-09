Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania, cu varsta cuprinsa intre 16 și 18 ani, sunt așteptați sa se inscrie la Google Science Fair 2018, o competiție de știința, matematica și tehnologie, desfașurata la nivel internațional.

- Piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra in urmatorii cinci ani un ritm mediu anual de crestere de 7,4%, pana la venituri totale de 3,7 miliarde de dolari in 2022, jumatate din suma reprezentand cheltuielile pentru accesul la internet, conform raportului PwC Global Entertainment…

- Citeste si: Romgaz a platit redevente cu 43% mai mari in S1/2018 dupa ce gazul romanesc s-a aliniat la Bursa de la Viena Petrom si Romgaz au platit impreuna anul trecut jumatate din totalul sumelor colectate de stat din redevente Statul roman a incasat cu aproape 17% mai putin din redevente, principalul…

- Endava, furnizor de solutii software si servicii IT, s-a listat pe Bursa din New York (NYSE), reusind sa atraga de la investitori 126,8 mil. dolari intr-un IPO in urma caruia compania a fost evaluata la aproximativ 220 mil. dolari.

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, vineri, 13 iulie, la ceremonia de incheiere a celei de 59-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Matematica, eveniment care a avut loc la Cluj-Napoca. In intervenția susținuta cu acest prilej, Ana Birchall a transmis tuturor elevilor participanți felicitarile…

- Targul Universitaților din Romania se desfașoara joi, 5 iulie și vineri la Chișinau. Tinerii absolvenți care doresc sa iși faca studiile la o universitate de peste Prut pot afla informații despre condițiile de admitere, dar și cum este sa fii student in Romania de la profesori universitari și de la…

- Actionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care detine 84,18% din actiuni, impreuna cu Conef, au scos la vanzare 53,7% din actiunile combinatului printr-o oferta publica secundara ce este derulata pe Bursa de la Bucuresti pana pe 16 iulie. ECONOMICA.NET prezinta principalele puncte din Prospectul…

- ”Nu conteaza doar câteva mii de oameni care se strâng în Piata Victoriei”, este mesajul lui Paul Stanescu. Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, le-a spus tinerilor, adunați la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti…