Mii de copii din zonele rurale au vizitat gratuit muzeele, Gradina Zoologica și Gradina Botanica din Galați in cadrul unui proiect unic in Romania.

- Specialiștii Universitații Dunarea de Jos din Galați au inventat mai multe produse alimentare care inlocuiesc aditivii cu ingrediente naturale precum pielița strugurilor roșii și cojile de ceapa și de sfecla roșie. Produsele sunt in curs de brevetare și au fost premiate la un salon de inventica.…

- Intr-un interviu acordat recent publicației irlandeze „Sunday Independent“, soprana face noi afirmații surprinzatoare la adresa Romaniei. Nu ar fi prima data insa cand artista alege sa se rafuiasca in presa straina. Angela Gheorghiu a vorbit intr-un interviu recent despre cariera sa, sacrificiile…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a acordat un interviu Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, la inceputul mandatului sau, in care vorbeste despre perspectivele de colaborare cu Romania in domeniul securitatii, in special al tehnologiei de aparare, dar si in agricultura, IT, constructii,…

Studenții din Republica Moldova, aflați in primul an de studii la Universitatea Dunarea de Jos din Galați, sunt ajutați de colegii mai mari sa ajunga și sa se acomodeze in Romania.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca schimbarile climatice reprezinta una dintre cele mai mari provocari ale omenirii la nivel global si a aratat ca in Romania cea mai importanta si ambitioasa actiune climatica pana in 2030 o reprezinta setul de masuri…

Nationala de volei masculin a Romaniei a invins miercuri, la Galati, reprezentativa Elvetiei, scor 3-2, in penultimul meci din grupa G preliminara.

- Unul dintre cei mai mari oameni de televiziune din Romania, Dan Negru, susține ca și el a fost ”ucis” de presa, de cateva ori in ultimii ani. El susține ca o gafa precum cea facuta de ProTV cu anunțul morții lui Florin Salam este doar un fake news grosolan, insa mai daunatoare sunt știrile care promoveaza…