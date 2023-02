Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a egalat recordul pentru cele mai multe premii Grammy castigate in istorie, 31, artista primind patru trofee, duminica, la Los Angeles. Trei premii i-au fost distribuite in timpul ceremoniei netelevizate, iar ulterior "Cuff It" a fost desemnat "cel mai bun cantec R&B", scrie news.ro…

- Noua persoane au murit in atacul armat produs sambata tarziu intr-un oraș de langa Los Angeles, dupa o sarbatoare de Anul Nou Lunar care a atras mii de persoane, a anunțat poliția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Scriitoarea franceza Annie Ernaux a intrat, gratie premiului Nobel pentru Literatura care i-a fost acordat anul trecut, in ''top 10'' al celor mai bine vanduti autori in Franta in 2022, conform unui clasament dezvaluit marti in care elvetianul Joel Dicker este de asemenea bine clasat, transmite agentia…

- Cea de-a 28-a editie a premiilor Critics‘ Choice a avut loc duminica seara la hotelul Fairmont Century Plaza din Los Angeles. Au fost premiate filmele "Everything Everywhere All at Once", productie A24, care a avut 14 nominalizari, si "Abbott Elementary" de la ABC, care a avut sase selectii, potrivit…

- Cate Blanchett a castigat premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film dramatic la cea de-a 80-a editie a Globurilor de Aur, organizata marti seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza agerpres.…

- Nobelul este o institutie "pentru barbati", a declarat marti laureata prestigiosului premiu pentru literatura din acest an, scriitoarea franceza Annie Ernaux, intr-un interviu acordat pentru AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un pasager al companiei Southwest Airlines care isi uitase telefonul in zona portii de imbarcare de pe Aeroportul Long Beach din Los Angeles si-a putut recupera pretiosul obiect personal gratie chiar pilotului avionului in care se afla, care a deschis geamul cabinei si s-a aplecat pentru a-i fi inmanat…