Premiile Grammy 2023. Beyonce, cel mai premiat artist din istoria galei. Harry Styles, cel mai bun album. Surpriza Wet Legs

Stiri pe aceeasi tema

- Testele Green NCAP au fost lansate in 2020 și se concentreaza pe eficiența modelelor cu zero emisii. Spre deosebire de Euro NCAP, care sunt axate pe siguranța mașinilor aflate in circulație. Anul trecut, Green NCAP i-a acordat Daciei Spring punctajul maxim de 5 stele. Modelul producatorului de la Mioveni…

- Proba practica (traseul) la examenul pentru obținerea permisului de conducere la categoria A – motociclete va fi inregistrata audio-video potrivit unui Proiect de Ordonanța a Guvernului, act normativ care va fi aprobat marți, in ședința Executivului. Inregistrarea audio-video este implementata la toate…

- Au fost anunțate nominalizarile la cea de-a 43-a ediție a premiilor „Zmeura de Aur”, gala la care nici un actor nu iși dorește sa ajunga vreodata, caci sunt luate in vizor interpretarile considerate a fi netalentate, noteaza click.ro. Organizatorii descriu aceste premii satirice ca fiind „varul urat…

- Albumul "Midnights", semnat de Taylor Swift, a fost certificat drept cel mai bine vandut disc pe vinil in Marea Britanie, de la inceputul secolului 21, cu 80 de mii de exemplare. Per total, vanzarile au ajuns la 5,5 milioane de exemplare, iar veniturile anuale pe segmentul vinil le-au depașit, pentru…

- Cantareața Rihanna a imparțașit fanilor, sambata dimineața, un videoclip in care apare copilul pe care il are impreuna cu iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, preluat de Daily Mai l. Artista a devenit mama in luna mai, iar pana acum și-a ținut departe bebelușul de ochii publicului. Inregistrarea video a…

- ​Vanzarea biletelor pentru turneul cantaretei Taylor Swift in SUA a fost anulata dupa pre-vanzari marcate de o asteptare interminabila si de numeroase probleme, a anuntat joi site-ul de specialitate Ticketmaster, citat de AFP și Agerpres.

- Premiile Grammy 2023 sunt „pe țeava”, iar lista nominalizaților și ea. Aflați cine este cea mai importanta artista nominalizata in cadrul celei de-a 65-a ediții a Premiilor Grammy, care va avea loc pe 5 februarie la centrul Crypto.com din Los Angeles. Beyonce este cea mai importanta artista nominalizata…

- Presedintele Recep Tayip Erdogan si vicepresedintele Fuat Oktay au indicat anterior ca o „femeie” este responsabila pentru acest atac. Inregistrarea VIDEO cu momentul arestarii a aparut deja și pe rețelele de socializare. https://www.facebook.com/hurriyet/videos/542219083906524/ Tanara femeie arestata…