- Ceremonia celei de-a 70-a editii a premiillor Emmy se apropie, iar fanii sunt pregatiti sa descopere daca serialele si actorii lor favoriti vor fi premiati. Comparata de critici cu Premiile Oscar, gala este una dintre cele mai importante evenimente americane, sarbatorind calitatea in industria de televiziune.

- Serialul vedeta al canalului HBO, premiat deja de 38 de ori de-a lungul celor sase sezoane, dar care nu a primit nicio nominalizare anul trecut din cauza unei probleme de eligibilitate, concureaza cu ''Saturday Night Live'', cea mai longeviva emisiunea de satira de la televiziunea americana, si cu…

- Saga fantastica-medievala ''Game of Thrones'' a primit joi cele mai multe nominalizari - 22 -, printre care si la categoria cel mai bun serial dramatic, pentru editia din 2018 a premiilor Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune americana, informeaza…

- Fanii celui mai urmarit și premiat serial de televiziune Game of Thrones așteapta cu nerabdare finalul poveștii. Sezonul 8 și ultimul din aceasta serie de succes se anunța a fi cel mai bun, dar și cel mai sangeros, scriu publicațiile straine.

- Postul de televiziune cu plata HBO a dat unda verde primului proiect scindat din universul 'Game of Thrones', serialul sau vedeta, o productie care il va avea pe autorul George R.R. Martin ca producator executiv si pe Jane Goldman ca scenarista, relateaza sambata EFE. Potrivit site-ului de specialitate…

- Actorii Kit Harington si Rose Leslie, care au format un cuplu in serialul „Game of Thrones”, urmeaza sa se casatoreasca pe 23 iunie in Scoția. Kit Harington si Rose Leslie s-au cunoscut in anul 2012, chiar in timpul filmarilor pentru serialul „Game of Thrones”. Ei au interpretat rolurile lui Jon Snow,…

- In 2010, cercetatorii ce explorau o fortareata din secolul V de pe o insula din Suedia au descoperit membrele inferioare ale unui schelet in apropierea pragului unei usi. Pentru cercetatori a fost straniu faptul ca oamenii din trecut au lasat...

- Serialul de televiziune de succes "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va primi un premiu special la editia de anul acesta a galei BAFTA TV, care va avea loc pe 22 aprilie, la Londra, potrivit bbc.com.