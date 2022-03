Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''The Power of the Dog'', regizata de cineasta neozeelendeza Jane Campion, a castigat trofeul pentru cel mai bun film duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.…

- Joanna Scanlan, protagonista peliculei ''After Love'', in regia lui Aleem Khan, povestea unei femei devenite de curand vaduva care incepe sa accepte un secret socant din viata fostului ei sot, a primit premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal duminica seara la Londra, in cadrul celei…

- Cineasta neozeelandeza Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", a castigat premiul pentru pentru regie duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.…

- Lungmetrajul ''Belfast'', un film alb-negru in regia lui Kenneth Branagh care prezinta copilaria cineastului petrecuta in Irlanda de Nord, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului…

- Troy Kotsur a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii din pelicula ''CODA'', in regia lui Sian Heder, duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit…

- Pelicula "Drive My Car", in regia cineastului japonez Ryusuke Hamaguchi, a primit premiul pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului,…

- Ariana DeBose a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''West Side Story'', in regia lui Steven Spielberg, duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii…

- Academia Britanica de Arte ale Filmului si Televiziune (BAFTA) si-a anuntat nominalizarile pe 2022, filmul „Dune” conducand lista cu 11 selectii, potrivit Variety. Desi filmul James Bond „No Time to Die”, care are incasari de 131 de milioane de dolari la box office-ul britanic, ar fi trebuit…