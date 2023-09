Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria reclama ca Ucraina a restricționat drepturile celor 150.000 de etnici maghiari de a folosi limba materna, in special in secotrul educației. Daca „fostele drepturi ale etnicilor maghiari” nu vor fi restabilite, Ungaria nu va sprijini Ucraina in nicio problema de afaceri internaționale, declarat…

- Viktor Orban a anunțat ca Ungaria nu va mai sprijini Ucraina pe nicio problema din relațiile internaționale pana ce guvernul de la Kiev nu va restaura „vechile drepturi ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, scrie The Guardian. Premierul ungar a facut afirmația in parlamentul de la Budapesta.

- Șefa comisiei parlamentare ungare pentru afaceri europene, Judit Varga, a declarat ca Ungaria nu va sustine integrarea europeana a Ucrainei pana cand Kievul nu va garanta drepturile minoritatii maghiare care traieste pe teritoriul acestei tari, potrivit MTI citata de Agerpres.

- Premierul ungar Viktor Orban i-a primit duminica la Budapesta pe liderii Turciei, Serbiei, Qatarului si ai altor state din Asia Centrala, pe care i-a invitat cu ocazia Zilei Nationale , dar si a gazduirii Campionatului Mondial de Atletism, profitand de ocazie pentru a securiza, in discutii bilaterale,…

- Ungaria susține aderarea Suediei la NATO și este in contact cu Turcia și cu alianța in aceasta privința. Premierul ungar Viktor Orban a declarat acest lucru vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Viena. "Guvernul ungar a luat deja o decizie cu privire la aderarea Suediei la NATO, aceasta a fost…

- Viktor Orban a spus, la Viena, ca Ungaria nu va pune in aplicare deciziile in materie de migratie ale Uniunii Europene. Premierul maghiar a subliniat ca tara sa nu va accepta cote obligatorii sau obligatia de a construi tabere pentru migranti ori „ghetouri pentru migranti”. Oficialul de la Budapesta…

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…