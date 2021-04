Premierul Florin Citu a transmis, luni seara, condoleante familiilor celor trei persoane decedate la Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala, unde s-a produs o defectiune la instalatia de oxigen, si a anuntat ca a cerut ministrului Afacerilor Interne o ancheta rapida in acest caz, pentru ca toti cei care vor fi gasiti vinovati sa raspunda.



"S-a produs inca o tragedie in Romania, la Spitalul "Victor Babes", trei persoane au decedat, in acest moment nu stim de ce. Condoleante familiilor indoliate si, din ce stim pana acum, se pare ca este un…