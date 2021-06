Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Suediei, Stefan Lofven, a declarat joi ca el fie va demisiona, fie va convoca alegeri anticipate in cazul in care guvernul sau va cadea luni in urma unui vot de neincredere al parlamentului, informeaza Reuters si AFP. "Am doua optiuni, fie sa convoc noi alegeri, fie sa demisionez",…

- Guvernul premierului suedez social-democrat Stefan Lofven este amenintat de un vot de neincredere in Parlament, luni, care lanseaza in mod neasteptat scenariul unor alegeri inainte de termenul prevazut in prezent, in septembrie 2022, relateaza AFP si Reuters. Partidul de Stanga, care a sustinut…

- Premierul japonez Yoshihide Suga ar putea convoca alegeri anticipate in toamna, dupa Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, un semn al hotararii sale de a organiza aceste JO in pofida pandemiei covid-19 care afecteaza tara. potrivit ziarului Asahi, relateaza Reuters. Guvernul vrea sa…

- Guvernul vrea sa elaboreze un nou plan de relansare economica inaintea alegerilor anticipate, potrivit ziarului, care citeaza sub acoperirea anonimatului mai multi oficiali din partidul aflat la putere. Presa scrie ca Yoshihide Suga a convenit miercuri cu coalitia aflata la putere sa nu prelungeasca…

- Bulgaria va organiza din nou alegeri generale, in luna iulie, dupa ce socialistii au devenit sambata al treilea partid care a refuzat sa formeze guvernul, in urma alegerilor parlamentare de luna trecuta, transmite Reuters.

- Guvernul suedez va amana relaxarea planuita a unora dintre restrictiile impotriva COVID-19 pana cel putin la data de 3 mai, din cauza severitații valului trei al pandemiei, a anunțat miercuri premierul Stefan Lofven. El nu a anunțat totuși masuri suplimentare, transmite Reuters,preluata de Agerpres.

- Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, a anunțat ca va demisiona in luna aprilie a acestui an pentru a putea provoca alegeri parlamentare anticipate. Pashinyan a declarat despre acest lucru la o intilnire cu locuitorii regiunii Armavir. Potrivit acestuia, pasul este unul formal și va fi facut “nu pentru…

- Doar trei formațiuni ar accede in Legislativ, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Cel puțin aceasta indica intenția de vot exprimata de catre 1115 respondenți in cadrul unui sondaj realizat de catre IMAS.