- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a facut, duminica, o lista cu liderii partidului pe care el ii vede in viitorul Guvern, al rotativa premierilor și s-a pus și pe sine: „nu sunt eu nici cel mai destept, nici cel mai frumos si priceput de acolo. Daca e nevoie de mine, voi veni”. Rareș Bogdan a declarat,…

- Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina, Mikola…

- Guvernul a anunțat, miercuri, modificarea sprijinului acordat refugiaților ucraineni, in sensul ca programul 50/20 (50 lei pentru chiria lunara a fiecarui refugiat, respectiv 20 de lei pentru hrana zilnica a acestuia) va fi inlocuit de un ajutor financiar fix, de 2.000 de lei, acordat lunar timp de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca pensiile vor fi platite mai devreme in aceasta luna, pana la data de 11 aprilie, pentru cumparaturile de Paste. „Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, astfel incat parinții și bunicii noștri sa aiba…

- Guvernul slovac a aprobat trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 in Ucraina, a declarat, vineri, premierul Eduard Heger, Slovacia devenind a doua tara NATO care trimite avioane de razboi Kievului, dupa ce Polonia a anuntat joi ca va face acest lucru, relateaza Reuters. Flota Slovaciei de 11 avioane…

- Acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, a anuntat marti agentia de stiri TASS, care il citeaza pe ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko. Luni, Rusia a sugerat reinnoirea acordului – care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se “pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana”. Zelenski a mai precizat ca guvernul ucrainean…

- SUA a anuntat ca va asigura asistenta umanitara de urgenta in valoare de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, dupa cutremurele puternice care au ucis peste 21.000 de oameni, potrivit Reuters. Anuntul facut, joi, de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a venit la scurt timp dupa…