Premierul slovac Igor Matovic, testat pozitiv la COVID-19

- Un alt membru al guvernului și al partidului OLaNo, Jan Micovsky. ministru al Agfriculturii, a primit și el rezultat pozitiv la testul pentru infecția cu Sars-Cov-2. De asemenea, ministrul Mediului, Jan Budaj, membru al aceleiași formațiuni politice, a intrat in carantina dupa ce a aflat ca a fost contact…

- Premierul slovac Igor Matovic a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat vineri guvernul pe site-ul sau, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit agentiei de presa slovace TASR, mai multe media slovace, printre care si aktuality.sk, au anuntat si ele ca premierul formatiunii OLaNO…

- Premierul irlandez Micheal Martin a fost testat negativ la COVID-19 joi, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Dublin, transmite Reuters. Martin a fost testat ca masura de precautie dupa o intalnire avuta saptamana trecuta cu presedintele francez Emmanuel Macron, care joi…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care efectueaza in prezent un turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI.…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a fost testat miercuri pozitiv la noul coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca acesta s-a plasat in carantina, relateaza dpa si Reuters. Ministrul, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli, a precizat ministerul, adaugand…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a devenit al doilea membru al guvernului cancelarului Angela Merkel - dupa seful diplomatiei Heiko Maas - care a intrat izolare, facand cunoscut ca ar urma sa stea in casa dupa ce a fost in contact cu consilierul unui alt ministru din Uniunea Europeana,…

- Fundasul echipei Atletico Madrid, Jose Gimenez, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul din La Liga, scrie Reuters potrivit Agerpres. Oficialii gruparii au mentionat ca internationalul uruguayan s-a autoizolat la domiciliu, in conformitate cu normele sanitare in vigoare.La…