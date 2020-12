Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul privat Metropolitan din reteaua Monza intra, incepand de joi, in reteaua de suport Covid si va avea 30 de paturi ATI, a anunțat premierul Ludovic Orban miercuri seara. „V-am zis de primul spital privat care intra in reteaua de suport Covid, e vorba, pot sa spun acum, de spitalul Metropolitan…

- Pandemia COVID-19 a contrazis preconcepțiile legate de locurile care ar aborda cel mai bine o astfel de criza. SUA și Marea Britanie erau considerate ca fiind pregatite, insa astazi sunt copleșite de numarul de cazuri. Ce țari sunt sigure? La aceasta intrebare a raspuns agenția Bloomberg, care a realizat…

- Criza sanitara lasa urme nefaste asupra evolutiei demografice din Romania, cifrele prezentate de Statistica aratand o crestere a numarului de decese, cel putin in ultimele luni, persoanele de peste 80 de ani fiind cele mai afectate. Si mortalitatea la copii mici a crescut.

- Ziarul Unirea Mai mult de jumatate dintre bolnavii cronici din Romania sunt de parere ca pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra ingrijirii medicale: STUDIU Peste 51% dintre bolnavii cronici de la noi din țara nu au beneficiat de tratamentele de care aveau nevoie, potrivit datelor Observatorului…

- Pandemia de Covid-19 este in ziua cea mai neagra. Au fost inregistrate 73 de decese in Romania, in doar 24 de ore. Cinci dintre acestea au avut loc in județul Timiș. Sunt peste 2.100 de cazuri noi in Romania și 82 in Timiș!

- Nelu Tataru despre numarul foarte mare de cazuri de infectare cu Covid-19 Peste 2.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate și astazi în România de autoritați pentru a patra zi la rând. Se înregistreaza și cel mai mare numar de pacienți la terapie intensiva…

- Rata șomajului in Romania a fost de 5,4%, in trimestrul II al anului in curs, in creștere cu 1,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in trimestrul anterior, iar rata de ocupare a populației in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale raportat la aceeași…

- Adrian Streinu Cercel a vorbit la Antena 3 despre diferenta dintre simptomele in cazul gripei si cele in cazul infectarii cu SARS CoV-2. Astfel, virozele respiratorii de sezon trebuie luate in calcul in context epidemiologic. ''Fiecare trebuie sa fie responsabil pentru el insusi si respectiv…