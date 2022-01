Stiri pe aceeasi tema

- Premierul, președintele și mai mulți miniștri de rang inalt din Bulgaria au intrat in autoizolare dupa ce un participant la o reuniune de securitate la care au participat a fost testat pozitiv la coronavirus, a declarat marți un oficial din domeniul sanatații. Inspectorul șef din sanatate, Angel Kunchev,…

- Prim-ministrul bulgar Kiril Petkov a anunțat ca persoanele in varsta care se vaccineaza cu COVID-19 vor fi eligibile pentru o recompensa in bani, ca parte a campaniei guvernului de a crește rata de vaccinare, cea mai scazuta din Uniunea Europeana, anunța Reuters.

- “Poziția Bulgariei fața de situația din Ucraina coincide in totalitate cu acelea exprimate de NATO și Uniunea Europeana”, a declarat la 17 decembrie, la Bruxelles, prim-ministrul Kiril Petkov in cadrul unei intalniri oficiale cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La randul sau, Jens Stoltenberg…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Numarul noilor infecții cu coronavirus din Bulgaria a urcat la 6.813, un bilanț zilnic record, in condițiile in care cea mai puțin vaccinata țara din Uniunea Europeana se lupta cu al patrulea val al pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Numarul deceselor Covid-19 a fost de 124 in ultimele 24 de ore,…